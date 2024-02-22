Водитель из Кемерова устроил погоню с инспекторами ГИБДД и спровоцировал три ДТП

Автолюбитель-лихач ответит перед законом за несколько ДТП и нарушение правил дорожного движения.На 10 суток арестован автомобилист из Кемерова за то, что многократно нарушил правила дорожного движения, спровоцировал три ДТП и устроил гонки с полицией.