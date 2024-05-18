Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Процесс пошел.«Отвратительно тр...
  • ninikooo Митусова
    А откуда у абу- бандитов мозги?! Для них это большая роскошь. Это очередной» привет» от мигрантов Колокольцеву, Семиг...Массовые побоища ...
  • Сергей Васильевич
    Там и собрание провести, уточнить узкие места и проблемы с медициной на СВО. У платных медицинских  компаний обязател...Эти две вещи отли...

Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Правда, расстрелов пока нет, но процессы идут. Сколько воплей издали историки в своих книжках, осуждающих деятельность товарища Сталина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх