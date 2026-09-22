Охранник археологического парка на месте руин изнасиловал подростка

Семнадцатилетний подросток подвергся сексуальному насилию на месте полуразрушенного древнего города Помпеи в Италии, преступление совершил охранник местного археологического парка, сообщила газета The Sun, публикацию которой перевёл aif.
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