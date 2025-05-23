Ученые назвали продукты, обращающие вспять старение

Американские ученые из Вашингтонского университета и Национального университета естественной медицины установили, что регулярное употребление определенных растительных продуктов может уменьшать эпигенетический возраст — показатель старения на клеточном уровне.
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