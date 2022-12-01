В Туве мужчина получил 25 лет лишения свободы за убийство двух девочек

В Туве суд приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы за убийство девочек девяти и 14 лет. По данным суда, в конце октября 2021 года 24-летний обвиняемый разозлился на девочек, которые мешали смотреть ему телевизор.
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