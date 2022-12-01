RT Russia

10 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Поздно спохватился. Теперь только полная капитуляция окраины.Байден заявил о г...
  • Георгий Михалев
    Интересно почему до сих пор не уничтожены установки С-300 на окраине.Глава Минобороны ...
  • Татьяна неструева
    а  что .кроме штрафа  .возврат ограбленного не предполагается? миллиарды  останутся у родни  ? 11 миллиардов  и 2 мил...Защита обжалует п...

В Туве мужчина получил 25 лет лишения свободы за убийство двух девочек

В Туве мужчина получил 25 лет лишения свободы за убийство двух девочек

В Туве суд приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы за убийство девочек девяти и 14 лет. По данным суда, в конце октября 2021 года 24-летний обвиняемый разозлился на девочек, которые мешали смотреть ему телевизор.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх