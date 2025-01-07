Собор Пресвятой Богородицы 2025: история, традиции и празднование

Праздник наполнен глубоким духовным смыслом, древними традициями и многовековой историей.Когда отмечается Собор Пресвятой БогородицыСобор Пресвятой Богородицы празднуется 26 декабря (по григорианскому календарю) или 8 января (по юлианскому календарю).
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