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В Финляндии сообщили о планах Киева спровоцировать Россию

В Финляндии сообщили о планах Киева спровоцировать Россию

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look PressСегодня 368 прочитали Власти Украины намерены пойти на серьезную эскалацию конфликта с Россией с целью добиться непропорционального ответа со стороны Москвы.

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