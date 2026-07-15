Такер Карлсон может возглавить движение «изгнанников» из обеих партий США

Поскольку истеблишмент обеих основных партий в США остаются твердо приверженными внешнеполитическому консенсусу Вашингтона, особенно в отношении американо-израильских отношений, альтернативные идеологические группировки справа и слева теперь, похоже, готовы работать вместе, чтобы бросить новый вызов этому единодушию, считает Джек Хантер из антимилитаристского Института Куинси, соавтор сенатора-пацифиста Рэнда Пола.