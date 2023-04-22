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Захарова: НАТО намерена «победить» РФ на Украине и с целью мотивации Киева обещает принять его в блок после окончания конфликта

Захарова: НАТО намерена «победить» РФ на Украине и с целью мотивации Киева обещает принять его в блок после окончания конфликта

Североатлантический альянс намерен «победить» Российскую Федерацию на Украине и с целью мотивации Киева обещает принять его в блок после окончания нынешнего конфликта.

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