Захарова: НАТО намерена «победить» РФ на Украине и с целью мотивации Киева обещает принять его в блок после окончания конфликта

Североатлантический альянс намерен «победить» Российскую Федерацию на Украине и с целью мотивации Киева обещает принять его в блок после окончания нынешнего конфликта.
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