Количество действительных патентов на изобретения в Китае превысило 3 млн

Количество действующих патентов на изобретения на материковой части Китая превысило 3 млн, причем их доля растет в области цифровых технологий, сообщило Национальное управление интеллектуальной собственности Китая, передает агентство Синьхуа.
Количество действующих патентов на изобретения на материковой части Китая превысило 3 млн, причем их доля растет в области цифровых технологий, сообщило Национальное управление интеллектуальной собственности Китая, передает агентство Синьхуа.
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