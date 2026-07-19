Дефицит кадров оказался страшнее ИИ

Рабочая сила США к 2032 году может сократиться почти на 6 млн человек из-за выхода поколения бумеров на пенсию, снижения рождаемости и нехватки молодых работников, говорится в исследовании Indeed Hiring Lab.
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