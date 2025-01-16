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Царьград

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Приближается арктическое вторжение. Синоптики рассказали, как изменится погода в Перми

Приближается арктическое вторжение. Синоптики рассказали, как изменится погода в Перми

Аномально тёплый период в Прикамье может закончитьсяАрктическое вторжение, которое может накрыть Пермь 20-21 января, прервёт аномально тёплый период.

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