⚡️ Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Крымом и один — над Азовским морем Минобороны России.
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⚡️ Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Крымом и один — над Азовским морем Минобороны России.