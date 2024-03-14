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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэм Адебайо добавил перехват к своей статистической линейке на последних секундах матча с «Денвером»

Бэм Адебайо добавил перехват к своей статистической линейке на последних секундах матча с «Денвером»

Никола Йокич положил мяч на паркет в ожидании окончания игрового времени. Бэм Адебайо поздравил центрового «Денвера», после чего поднял мяч, получив единственный перехват в свой статистический протокол и добавив потерю к показателям Йокича.

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