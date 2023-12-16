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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» опередила «Атлетико» в таблице Ла Лиги, сыграв на матч больше. Лидирующая «Жирона» может оторваться от «блауграны» на 9 очков

«Барса» опередила «Атлетико» в таблице Ла Лиги, сыграв на матч больше. Лидирующая «Жирона» может оторваться от «блауграны» на 9 очков

В 17-м туре мадридская команда потерпела поражение от «Атлетика» (0:2), а каталонцы сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

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