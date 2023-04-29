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Беспилотник в небе над Москвой: Источник объяснил, что происходит

Беспилотник в небе над Москвой: Источник объяснил, что происходит

Царьград ФОТО: ALEKSANDR GUSEV/GLOBALLOOKPRESS Сообщения о дроне, сбросившем что-то на отдел полиции в Москве, не представляют угрозы, это часть специальных учений.

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