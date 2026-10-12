ФСБ схватила пособников украинских спецслужб, поджигавших авиатехнику

Подробности рассказали в национальном антитеррористическом комитете. Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России пресекла масштабную деятельность сети диверсантов, действовавших на территории нашей страны по заданию украинских кураторов.
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