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Царьград

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ФСБ схватила пособников украинских спецслужб, поджигавших авиатехнику

ФСБ схватила пособников украинских спецслужб, поджигавших авиатехнику

Подробности рассказали в национальном антитеррористическом комитете. Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России пресекла масштабную деятельность сети диверсантов, действовавших на территории нашей страны по заданию украинских кураторов.

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