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Формирование моноэтнических государств Средней Азии завершается

МОСКВА, 27 декабря 2021, Институт РУССТРАТ. Мы привыкли, что, несмотря на то, что в нашем огромном государстве проживает около 160 различных национальностей, Россия является моноэтническим государством – более 80% его численности составляют русские.

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