Фотоловушка запечатлела уникальные кадры: дикий енот ходит на передних лапах

Енот-акробат / © Sue Американка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию Standard, что она в течение 16 лет каждый вечер оставляла в палисаднике своего дома миску со свежей водой и камеру, чтобы наблюдать за различными дикими животными, которые посещают сад.
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