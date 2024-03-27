Фотоловушка запечатлела уникальные кадры: дикий енот ходит на передних лапах

Енот-акробат / © Sue Американка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию Standard, что она в течение 16 лет каждый вечер оставляла в палисаднике своего дома миску со свежей водой и камеру, чтобы наблюдать за различными дикими животными, которые посещают сад.