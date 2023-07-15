Продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину, другие варианты маловероятны.
ТАСС: продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генсека ООН
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Турки лучше знают с кем имеют дело. У них всё схвачено.
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15 час.
лина любимцева
Генсек ООН и вообще ООН НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ!!... Какие могут быть от них "предложения"? Только если помочиться в свой собственный карман... Санкции против России вводила не ООН, не ей их отменять. А в договоренностях по "зерновой сделке" не участвуют те, кто вводил санкции против России.....ХВАТИТ УНИЖАТЬСЯ с этой "зерновой сделкой"!! Эй, "надежные партнеры", черт бы вас подрал!! А зерно беднейшим странам и все остальное можно поставить и через другие порты, кроме Черного моря... нет слов...
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14 час.
лл
лина любимцева
Турки, выходит, на порядок умнее наших "переговорщиков"... На какой помойке их нашли?
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14 час.
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