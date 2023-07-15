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ТАСС: продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генсека ООН

ТАСС: продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генсека ООН

Продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину, другие варианты маловероятны.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Турки лучше знают с кем имеют дело. У них всё схвачено.
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15 час.
лина любимцева
Генсек ООН и вообще ООН НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ!!... Какие могут быть от них &quot;предложения&quot;? Только если помочиться в свой собственный  карман...   Санкции против России вводила не ООН, не ей  их отменять. А в договоренностях по &quot;зерновой сделке&quot; не участвуют те, кто вводил санкции против России.....ХВАТИТ УНИЖАТЬСЯ с этой &quot;зерновой сделкой&quot;!! Эй, &quot;надежные партнеры&quot;, черт бы вас подрал!! А  зерно беднейшим странам и все остальное  можно поставить и через другие порты, кроме Черного моря...   нет слов...
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14 час.
лл
лина любимцева
Турки, выходит, на порядок умнее наших &quot;переговорщиков&quot;... На какой помойке их нашли?
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14 час.

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