ТАСС: продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генсека ООН

лина любимцева

Генсек ООН и вообще ООН НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ!!... Какие могут быть от них "предложения"? Только если помочиться в свой собственный карман... Санкции против России вводила не ООН, не ей их отменять. А в договоренностях по "зерновой сделке" не участвуют те, кто вводил санкции против России.....ХВАТИТ УНИЖАТЬСЯ с этой "зерновой сделкой"!! Эй, "надежные партнеры", черт бы вас подрал!! А зерно беднейшим странам и все остальное можно поставить и через другие порты, кроме Черного моря... нет слов...