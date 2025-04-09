Рязанцев предупредили о досрочной выплате детских пособий

Деньги переведут 30 апреля вместо 3 мая. Изменения касаются следующих переводов: ежемесячная выплата на первого ребёнка; пособие на рождение и воспитание ребёнка; пособие по уходу за ребёнком; пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву.