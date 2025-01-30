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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард и Норман Пауэлл набрали по 27 очков в победной игре с «Сан-Антонио»

Форвард Кавай Ленард провел 29 минут на площадке и набрал 27 очков, 6 подборов и 7 передач (11 из 19 с игры, 2 из 4 из-за дуги).

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