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В Махачкале и Дербенте завершили КТО

В Махачкале и Дербенте завершили КТО

В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью в Махачкале и Дербенте контртеррористическая операция (КТО) завершена (прекращена в понедельник, 24 июня, в 08:15), ранее вооруженные боевики совершили там нападения на два православных храма, две синагоги и полицейских, пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

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