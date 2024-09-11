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Лебедев: Для уничтожения ВС РФ колонны ВСУ пришлось «вести» ее 160 километров

Лебедев: Для уничтожения ВС РФ колонны ВСУ пришлось «вести» ее 160 километров

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, как агентам пророссийского подполья на Украине пришлось следить за целой колонной солдат ВСУ для их дальнейшего уничтожения ВС РФ.

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