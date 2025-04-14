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Как убили президента Линкольна

Как убили президента Линкольна

160 лет назад произошло событие, которое без всякого сомнения изменило историю.фото: wikipedia.org160 лет назад произошло событие, которое без всякого сомнения можно назвать знаковым – убийство президента США Авраама Линкольна.

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