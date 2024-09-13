Замглавы Минобороны РФ выступил на форуме по безопасности в Китае

Доклад по вопросам безопасности мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе представил Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на пленарном заседании XI Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, 13 сентября сообщает Минобороны РФ.
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