ВСУ дважды обстреляли Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток дважды обстреляли Горловку. Об этом 16 апреля сообщило управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии