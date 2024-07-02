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62ИНФО | Новости Рязани

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На двух центральных улицах Рязани отключили холодную воду

На двух центральных улицах Рязани отключили холодную воду

До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Вокзальная, дома №№5, 6 7, 11, 14, 20, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 51а, 55б, 61, 61 к1, 65, 77, 89, 91; Первомайский проспект, дома №№54, 58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 74 корпус 1.

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