Товарищеские матчи. «Ювентус» примет «Стандард», «Милан» в гостях у ПСВ

«Ювентус» примет льежский «Стандард», «Милан» сыграет в гостях с ПСВ в товарищеских матчах. Товарищеские матчи Ювентус Италия – Стандард Бельгия Дата проведения 30 декабря, 16.
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