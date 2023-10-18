Ефимов: в столичном «Руднево» открылся Центр анализа и разработок БАС

На территории столичного индустриального парка «Руднево» заработал Центр анализа и разработок. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, там будут вести исследовательскую, методическую и консультационную деятельность.