Ефимов: в столичном «Руднево» открылся Центр анализа и разработок БАС

На территории столичного индустриального парка «Руднево» заработал Центр анализа и разработок. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, там будут вести исследовательскую, методическую и консультационную деятельность.
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