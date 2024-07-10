Начальник алтайской полиции Андрей Подолян в ближайшее время может покинуть пост

Подолян возглавляет региональное МВД с августа 2018 года Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на несколько источников.
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