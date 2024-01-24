ФБК проводят в жизнь лозунг «Кошка бросила котят - это Путин виноват». И это не шутка ==Это этот, Твикс, что ли? ==Он самый — жертва Путинского режыма! == Ага.
Кошка бросила котят...
Комментарии
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Олег Орлов
Потому что есть такая категория людей, - прощелыги... Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул- синонимы по словарю Даля... Поэтому похожие имена, пароли, явки... Ну и лица... Да , чуть не забыл, торговые марки, лейблы... Похожие на бренды...
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8 час.
Александр Батт
Если на Западе ругают нашу власть, значит она все правильно делает для России.
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8 час.
Леонид Попивняк
......вот прямо интересно.....на какой результат рассчитывает ходор вкладываясь в надеждина?????....с такой то "программой"?????
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6 час.
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