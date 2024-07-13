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Слишком яркие спутники Starlink оказались проблемой для астрономов Спутники Starl...

Слишком яркие спутники Starlink оказались проблемой для астрономов Спутники Starl...

Слишком яркие спутники Starlink оказались проблемой для астрономовСпутники Starlink, обеспечивающие прямую связь с мобильными устройствами (DTC), светят почти в пять раз ярче, чем обычные спутники SpaceX, что вызывает беспокойство у астрономов.

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