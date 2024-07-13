Слишком яркие спутники Starlink оказались проблемой для астрономов Спутники Starl...

Слишком яркие спутники Starlink оказались проблемой для астрономовСпутники Starlink, обеспечивающие прямую связь с мобильными устройствами (DTC), светят почти в пять раз ярче, чем обычные спутники SpaceX, что вызывает беспокойство у астрономов.
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