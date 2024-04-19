Китайские эксперты назвали новый фактор риска в отношениях с США

Планы Белого дома ввести повышенные пошлины на сталь и алюминий из Китая противоречат нормам Всемирной торговой организации, нарушают глобальные цепочки поставок и могут негативно отразиться на отношениях КНР и США.
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