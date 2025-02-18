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Петербургский дневник

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Санкции против России ударили по США сильнее»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Санкции против России ударили по США сильнее»

Он сделал ряд заявлений по теме переговоров, которые проходят в Эр-Рияде Член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сделал ряд заявлений по теме переговоров между Россией и США, проходящих в Эр-Рияде.

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