Люди смотрели на грибы на тарелке, когда те зашевелились и превратились в пингвинов: видео

На днях в сети завирусился необычное короткое видео с тарелкой грибов. Ролик быстро набрал миллионы просмотров — дело в том, что при смене ракурса грибы превратились в пингвинов и ушли, что заставило зрителей задаваться вопросом, что на самом деле происходит в кадре.