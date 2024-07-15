TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Алитус-2)Десант старой шко...
  • Воробей
    Были племена, которые так и считали.Рыбак сидел на бе...
  • Александр Вайтынен
    Чушь это. Выдумали эту красивую легенду во Владивостоке про пляж "Стеклянный". Разноцветное стекло на пляже с соседне...Как 50 лет назад ...

Люди смотрели на грибы на тарелке, когда те зашевелились и превратились в пингвинов: видео

Люди смотрели на грибы на тарелке, когда те зашевелились и превратились в пингвинов: видео

На днях в сети завирусился необычное короткое видео с тарелкой грибов. Ролик быстро набрал миллионы просмотров — дело в том, что при смене ракурса грибы превратились в пингвинов и ушли, что заставило зрителей задаваться вопросом, что на самом деле происходит в кадре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Забавно вышло.
Ответить
9 час.
Элеонора Коган
Ничего мудрёнго, просто засняли момент рождения птенцов.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх