Власти ЦАР выразили необходимость сохранять самообладание перед провокациями Франции

Сейчас между странами наблюдается обострение, начавшееся после инцидента на границе. Чад обвинил ЦАР в гибели шести солдат во время операции по преследованию боевиков из разгромленного конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC).
Сейчас между странами наблюдается обострение, начавшееся после инцидента на границе. Чад обвинил ЦАР в гибели шести солдат во время операции по преследованию боевиков из разгромленного конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC).
Свежие комментарии