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В Сахалинской области сняли режим ЧС

В Сахалинской области сняли режим ЧС

МЧС РФ по Сахалинской области Режим ЧС отменили на территории Сахалинской области. Об этом объявил глава региона Валерий Лимаренко в своем указе, который опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства области.

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