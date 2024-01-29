В Сахалинской области сняли режим ЧС

МЧС РФ по Сахалинской области Режим ЧС отменили на территории Сахалинской области. Об этом объявил глава региона Валерий Лимаренко в своем указе, который опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии