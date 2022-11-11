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Исламхан вызван в сборную Казахстана на матч с Узбекистаном и ОАЭ

Бауыржан Исламхан получил вызов в сборную Казахстана на ноябрьские матчи против Узбекистана и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба КФФ.

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