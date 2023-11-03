Израильская армия вошла в Газу: как продвигается наступление ЦАХАЛ

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Расширяя действия своих сухопутных войск в Газе, Израиль натыкается на внушительное сопротивление ХАМАС, силы которого сейчас ведут с ЦАХАЛ настоящую партизанскую войну: взрывают танки, устраивают засады и даже пытаются атаковать приграничные города.