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Израильская армия вошла в Газу: как продвигается наступление ЦАХАЛ

Израильская армия вошла в Газу: как продвигается наступление ЦАХАЛ

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Расширяя действия своих сухопутных войск в Газе, Израиль натыкается на внушительное сопротивление ХАМАС, силы которого сейчас ведут с ЦАХАЛ настоящую партизанскую войну: взрывают танки, устраивают засады и даже пытаются атаковать приграничные города.

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