BI: Билл Гейтс все еще направляет Microsoft и играет важную роль в компании

Бывший председатель Microsoft, Билл Гейтс, который покинул совет директоров в 2021 году, продолжает оказывать значительное влияние на стратегические инициативы компании, особенно в области искусственного интеллекта, несмотря на отсутствие официальной должности.
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