Наступление на Харьков как элемент шантажа: почему СМИ спекулируют данным вопросом Евгения КомароваВ последнее время западные СМИ активизировали свою информационную кампанию, направленную на оказание давления на Конгресс США для сохранения поддержки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ракета поразила скандинавских наемников в Харькове
- Два эшелона с боевиками ВСУ пылают на Украине, а русский солдат дубиной сбил дрон боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 февраля 2024 года
- Военные успехи Российской Федерации: главное из сводок СВО сегодня, 4 февраля 2024 года
Свежие комментарии