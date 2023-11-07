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Нетаньяху: в секторе Газа возможно кратковременное выборочное прекращение огня

Нетаньяху: в секторе Газа возможно кратковременное выборочное прекращение огня

На территории сектора Газа возможно кратковременное выборочное прекращение огня. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, сделал руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

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