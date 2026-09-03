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SUSANIN

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Жителей Удмуртии просят фотографировать журавлей

Жителей Удмуртии просят фотографировать журавлей

Ижевск. Удмуртия. Весь сентябрь жителей Удмуртии просят фотографировать пролетающих журавлей. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

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