Белый дом выпустил обращение ко всем странам после скандала с Зеленским

США не позволят другим странам использовать их в своих интересах. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе Белого дома после неудачных переговоров между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
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