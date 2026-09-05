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Могла ли взорвавшаяся звезда в центре Крабовидной туманности в 1054 году светить как Луна и принести радиацию?

Могла ли взорвавшаяся звезда в центре Крабовидной туманности в 1054 году светить как Луна и принести радиацию?

Могла ли взорвавшаяся звезда в центре Крабовидной туманности в 1054 году светить как Луна и принести радиацию? 4 июля 1054 года на небе зажглась новая звезда.

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