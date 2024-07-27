Петербург выделит субсидии на строительство газовых заправок

Всего в этом году на эти цели планируется направить 36 млн рублей. Власти Петербурга выделят из городского бюджета 21,96 млн рублей на субсидии на строительство объектов заправки транспорта газомоторным топливом.
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