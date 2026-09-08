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Аргументы недели

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Из Пулково во вторник вылетят не по расписанию 18 рейсов

Из Пулково во вторник вылетят не по расписанию 18 рейсов

В аэропорту Пулково 8 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны рейсы в Астрахань, Баку, Владивосток и Иркутск.

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