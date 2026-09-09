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Владимирские новости

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Во Владимире благоустроили заброшенную территорию на Горького

Во Владимире благоустроили заброшенную территорию на Горького

Ранее жители Владимира жаловались на заброшенный пустырь, который представлял опасность для детей. Теперь территория полностью расчищена от мусора и зарослей.

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