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У разыскиваемых экс-проректора МГИМО и ее сына обнаружили гражданство Мальты

У разыскиваемых экс-проректора МГИМО и ее сына обнаружили гражданство Мальты

Global Look Press/Thomas Schulze/Zentralbild Бывший проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталья Кузьмина и ее сын, предприниматель Энвер Кузьмин, которых в августе объявили в розыск по делу о мошенничестве, имеют мальтийское гражданство.

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