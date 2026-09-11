У разыскиваемых экс-проректора МГИМО и ее сына обнаружили гражданство Мальты

Global Look Press/Thomas Schulze/Zentralbild Бывший проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталья Кузьмина и ее сын, предприниматель Энвер Кузьмин, которых в августе объявили в розыск по делу о мошенничестве, имеют мальтийское гражданство.